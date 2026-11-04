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Графіки відключень світла будуть діяти і 5 листопада: яких обмежень чекати

19:29 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні 5 листопада діятимуть графіки відключень світла (Колаж РБК-Україна)

В Україні протягом четверга, 5 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

У компанії зазначили, що протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

  • 00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг)

В "Укренерго" наголосили, що обмеження застосовуються через наслідки масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали до ощадливого споживання електроенергії після її появи за графіком.

Нагадаємо, атомні електростанції України вимушено знизили потужність через російські обстріли. Найважчою залишається ситуація в Києві та Київській області.

Зазначимо, особливу увагу ворог приділяє енергетичній інфраструктурі Київської та Дніпропетровської областей. РФ зосереджує удари на регіонах із найвищою щільністю населення.

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УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія