Графіки відключень світла будуть діяти і 5 листопада: яких обмежень чекати

В Україні протягом четверга, 5 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
У компанії зазначили, що протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
В "Укренерго" наголосили, що обмеження застосовуються через наслідки масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах.
"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Всіх українців також закликали до ощадливого споживання електроенергії після її появи за графіком.
Нагадаємо, атомні електростанції України вимушено знизили потужність через російські обстріли. Найважчою залишається ситуація в Києві та Київській області.
Зазначимо, особливу увагу ворог приділяє енергетичній інфраструктурі Київської та Дніпропетровської областей. РФ зосереджує удари на регіонах із найвищою щільністю населення.