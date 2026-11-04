Графики отключений света будут действовать и 5 ноября: каких ограничений ждать

В компании отметили, что в течение суток вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей)

В "Укрэнерго" отметили, что ограничения применяются из-за последствий массированных ударов РФ по энергетическим объектам.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали к экономному потреблению электроэнергии после ее появления по графику.