Графики отключений света будут действовать и 5 ноября: каких ограничений ждать

В Украине в течение четверга, 5 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В компании отметили, что в течение суток вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:
В "Укрэнерго" отметили, что ограничения применяются из-за последствий массированных ударов РФ по энергетическим объектам.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Всех украинцев также призвали к экономному потреблению электроэнергии после ее появления по графику.
Напомним, атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность из-за российских обстрелов. Самой тяжелой остается ситуация в Киеве и Киевской области.