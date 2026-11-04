RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Графики отключений света будут действовать и 5 ноября: каких ограничений ждать

19:29 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 5 ноября будут действовать графики отключений света (Коллаж РБК-Украина)

В Украине в течение четверга, 5 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В компании отметили, что в течение суток вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

  • 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей)

В "Укрэнерго" отметили, что ограничения применяются из-за последствий массированных ударов РФ по энергетическим объектам.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали к экономному потреблению электроэнергии после ее появления по графику.

Напомним, атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность из-за российских обстрелов. Самой тяжелой остается ситуация в Киеве и Киевской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия