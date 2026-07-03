Графіки відключень скасовані, але світла все одно немає: що відбувається

Ввечері у п'ятницю, 3 липня, графіки відключення електроенергії в Україні не діятимуть, проте у деяких областях світла немає.

Де саме зараз діють відключення і в чому причина - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Де зараз діють обмеження : аварійні відключення запровадили у Києві та кількох областях через спеку.

: аварійні відключення запровадили у Києві та кількох областях через спеку. Коли краще користуватись приладами : українців закликали максимально економити електроенергію у вечірні години з 16:00 до 23:00.

: українців закликали максимально економити електроенергію у вечірні години з 16:00 до 23:00. Де слідкувати за змінами: про графіки інформують на сайтах і соцмережах обленерго, а також через застосунок або на сайті YASNO.

Де запровадили обмеження

Через сильну спеку та перевантаження мережі у Києві та кількох областях запровадили екстрені аварійні відключення світла. Наразі обмеження діють у таких регіонах:

Київ та Київська область;

Чернігівська область;

Черкаська область;

Одеська область;

Харківська область.

Зокрема, в Одеській області ситуація ускладнюється тим, що через надмірну спеку пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не здатне передавати достатню кількість електрики.

Крім того, у Полтавській області до кінця доби очікується гроза та пориви вітру. Українців попередили, що через це можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач.

За інформацією енергетиків, звичні графіки погодинних відключень наразі не діють. Обмеження обіцяють скасувати одразу, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується.

В які години краще вмикати техніку

В "Укренерго" закликають у вечірній час, з 16:00 до 23:00, максимально економити світло. Щоб допомогти енергосистемі, фахівці просять дотримуватися простих правил:

уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів;

обмежити роботу важкої техніки у вечірні пікові години;

налаштовувати кондиціонери на 23-24 градуси, адже охолодження кімнати до 22 градусів і нижче сильно збільшує споживання.

Де перевірити графіки відключень

Ситуація в енергосистемі може змінюватися дуже швидко. Стежити за актуальними повідомленнями можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах місцевих обленерго.

Жителі Києва та Дніпропетровської області можуть перевіряти інформацію за допомогою онлайн-ресурсів компанії YASNO.

Чому відключення в Україні поверталися

Головною причиною обмежень стало різке зростання споживання через спекотну погоду по всій Україні. Масове використання кондиціонерів збільшило навантаження на систему щонайменше на 25%.

Крім того, на стабільність мережі впливали планові ремонти, ліквідація наслідків російських ударів та скорочення обсягів імпорту електрики.