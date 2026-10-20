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Графіки від самого ранку. Як вимикатимуть світло в Україні 21 жовтня

19:37 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Графіки від самого ранку. Як вимикатимуть світло в Україні 21 жовтня Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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У кількох областях України завтра знову будуть погодинні відключенні електроенергії. Відомо про нові графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.

Графіки 21 жовтня

21 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)

Наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти України є причиною цього рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 20 жовтня завдали удару по Шевченківському району Києва і поцілили в енергооб'єкт. У чотирьох районах столиці - проблеми зі світлом.

Крім того, 20 жовтня у низці регіонів України продовжилася економія світла. Графіки відключень діяли до двох черг для звичайних споживачів.

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