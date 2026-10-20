Графики с самого утра. Как будут выключать свет в Украине 21 октября

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В нескольких областях Украины завтра снова будут почасовые отключения электроэнергии. Известно о новых графиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 21 октября 21 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии: 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) Последствия массированных российских атак на энергообъекты Украины являются причиной этого решения. Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 20 октября нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах столицы - проблемы со светом.