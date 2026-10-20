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Главная » Бизнес » Энергетика

Графики с самого утра. Как будут выключать свет в Украине 21 октября

19:37 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Графики с самого утра. Как будут выключать свет в Украине 21 октября Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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В нескольких областях Украины завтра снова будут почасовые отключения электроэнергии. Известно о новых графиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 21 октября

21 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей)

Последствия массированных российских атак на энергообъекты Украины являются причиной этого решения.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 20 октября нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах столицы - проблемы со светом.

Кроме того, 20 октября в ряде регионов Украины продолжилась экономия света. Графики отключений действовали до двух очередей для обычных потребителей.

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