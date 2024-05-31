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Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 19:38
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Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня Фото: в Україну повертаються відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні повертають графіки відключення світла. Перші відключення почнуться вже завтра 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

"Завтра, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій території України. Обмеження будуть застосовані з 18:00 до 23:00 години", - повідомили в компанії.

Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня

Водночас в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що цієї весни Україна знову повернулася до графіків відключення світла. Причиною цього стала затримка допомоги від США та атаки від Російської Федерації по об'єктах енергетики в Україні.

Останні кілька днів в Україні змінилась ситуація - "Укренерго" не вводило графіків відключень світла. Причиною стала сонячна генерація та вихід з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Проте нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попереджав про можливе повернення до відключень.

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Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня
Графіки повертаються. Коли українцям будуть вимикати світло 1 червня
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