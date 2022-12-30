Графіки повернули, але система крихка: в Yasno звернулись до киян з важливим проханням

"Сьогодні повернулися до стабілізаційних графіків у Києві. Стан енергомереж контрольований. Проте слід враховувати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання. Це вже чи не класична історія та тисячне моє прохання : не включайте до розетки відразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята", - зазначив Коваленко.

За його словами, не слід використовувати одночасно варильну поверхню або електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор та чайник. Тому що великий ризик усьому району залишитись без світла.

"Колеги-енергетики зробили неймовірне, щоб кияни могли бути зі світлом і теплом у 2023 році. Тепер ми повинні зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас пітьмою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будемо енерговідповідальні", - додав він.