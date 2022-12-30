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Графики вернули, но система хрупкая: в Yasno обратились к киевлянам с важной просьбой

Фото: в Yasno обратились к киевлянам с важной просьбой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света, но важно стараться максимально экономить электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодня вернулись к стабилизационным графикам в Киеве. Состояние энергосетей контролируемое. Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление. Это уже чуть ли не классическая история и тысячная моя просьба: не включайте в розетку сразу все, что есть в квартире. Особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники", - отметил Коваленко.

По его словам, не следует использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник. Потому что велик риск всему району остаться без света.

"Коллеги-энергетики сделали невероятное, чтобы киевляне могли быть со светом и теплом в 2023 году. Теперь мы должны сделать так, чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой. Давайте поможем энергосистеме. Будем энергоответственны", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко недавно предупреждал о том, что столица уже вскоре сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможно Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

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ЭлектроэнергияКиев