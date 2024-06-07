Графіки надовго? Що чекає на українську енергетику влітку та восени: думки експертів

Ситуація зі світлом та відключеннями навряд чи незабаром покращиться. Україна істотно залежить від імпорту електроенергії та сонячної погоди.

Директор спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев зазначив у коментарі РБК-Україна, що в умовах, коли наявність чи відсутність енергії визначається погодою, - це проблема.

Крім того, блоки АЕС виводяться у планові ремонти. Попри те, що це відбувається поетапно, це все ж впливає на зниження прогнозної генерації. Збільшити імпорт неможливо, оскільки максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів вже використовується майже на 100%.

"Тому треба чекати на часткове відновлення генерації, завершення ремонтів на АЕС і так далі. До цього якихось перспектив зниження тривалості відключень влітку я не бачу", - розповів Рябцев.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що у найближчі два роки Україна не зможе без графіків влітку та взимку.

Прогнози на осінь

Теоретично є можливим сценарій, що у вересні українці вже будуть без графіків відключень світла. За словами Рябцева, це ймовірно лише за умови раціонального розподілення та використання електроенергії. Але реальність свідчить про те, що Україна не готова до цього.

Прискорити вихід із стабілізаційних графіків могло б встановлення додаткових потужностей у вигляді міні-ТЕЦ та малих когенераційних установок. Але для цього потрібно активна робота. На думку Геннадія Рябцева, найімовірніший сценарій для України - це графіки відключень, які продовжаться і восени.

Найбільш малоймовірний сценарій - це повний блекаут. Як зазначив Олександр Харченко, блекаут малоймовірний навіть взимку.

"Обмеження будуть однозначно. Вони можуть доходити до 10-12 годин, але блекаутів не чекаю. Я впевнений у професіоналізмі інженерів "Енергоатому", тих, хто ремонтує теплову та гідрогенерацію, диспетчерів "Укренерго". Все це дає підстави вважати, що незважаючи на всі складнощі, ми пройдемо зиму без великих проблем для критичної інфраструктури Хоча, безумовно, з великим дискомфортом для побутових споживачів та бізнесів", - сказав він.