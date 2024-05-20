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Графіки на добу. "Укренерго" оголосило про відключення світла 21 травня

Архівне фото: "Укренерго" оголосило про відключення світла 21 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні у вівторок, 21 травня, цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень", - заявили в "Укренерго".

Зазначається, що вони можуть бути застосовані в разі перевищення певних обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго. 

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення в конкретному регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причини відключення

В "Укренерго" нагадали, що головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

З 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Приміром сьогодні з 18.00 до 24.00 для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла