Графики на сутки. "Укрэнерго" объявило об отключении света 21 мая

В Украине во вторник, 21 мая, целые сутки будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"С 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений", - заявили в "Укрэнерго".
Отмечается, что они могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.
Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
В "Укрэнерго" напомнили, что главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.
С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. К примеру, сегодня с 18.00 до 24.00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений.
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