Графіки на 6 листопада: в "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло

У компанії зазначили, що причиною відключень електроенергії є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Згідно з інформацією "Укренерго", графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 2 черг діятимуть з 08:00 до 22:00. У цей же період діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців попередили, що протягом доби час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Ознайомитись з актуальною інформацією щодо відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 5 листопада, в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг з 07:00 до 21:00. Графіки обмеження потужності для промисловості застосовуються з 07:00 до 22:00.