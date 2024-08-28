З графіками та без. По Україні вводять зміни у відключеннях світла

Графіки відключення світла не працюють у Києві та низці областей України. У деяких регіонах ввели аварійні відключення світла, а в низці областей - скасували графіки.
Детальніше про ситуацію зі світло по областях - у матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні, за попередніми повідомленнями "Укренерго", відключення світла повинні діяти протягом всієї доби. Планувалося, що електроенергію одночасно будуть вимикати у двох черг.
Зранку 28 серпня у Києві та частині областей України запровадили аварійні відключення світла, а деяких регіонах - частково. У таких випадках графіки погодинних відключень світла не діють.
Так, у ДТЕК повідомили, що у Києві, а також у Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження видало "Укренерго".
Також екстрені обмеження ввели (за даними обленерго):
Миколаївська область: екстрено відключені 1 і 2 черги, паралельно діють графіки погодинних відключень відповідно до анонсованого розкладу.
Кіровоградська область: додатково до графіків ввели дві черги графіка аварійних відключень.
Чернігівська область: аварійно відключили 1 та 2 черги.
Черкаська область: застосували графіки аварійних відключень, продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Харківська область: одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Обленерго попереджає, що тривалість відключень може збільшуватися.
Полтавська область: застосували аварійні відключення електропостачання. Це стосується 1 та 2 черг із 10.
Крім того, у низці областей на заході України були скасовані графіки стабілізаційних відключень світла. Йдеться про Івано-Франківську, Тернопільську та Волинську області.
У Тернопільській та Волинській областях, за вказівкою "Укренерго", з 3:00 скасовані графіки обмежень.
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На тлі цього ситуація зі світлом у регіонах знову погіршилася. Енергетики були змушені повернутися до графіків погодинних обмежень. Також застосовувалися екстрені відключення через виникнення дефіциту, зокрема, у пікові години споживання.
Про те, чи довго будуть діяти в Україні жорсткі відключення світла - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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