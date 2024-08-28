З графіками та без. По Україні вводять зміни у відключеннях світла

Сьогодні, за попередніми повідомленнями "Укренерго", відключення світла повинні діяти протягом всієї доби. Планувалося, що електроенергію одночасно будуть вимикати у двох черг.

Аварійні відключення

Зранку 28 серпня у Києві та частині областей України запровадили аварійні відключення світла, а деяких регіонах - частково. У таких випадках графіки погодинних відключень світла не діють.

Так, у ДТЕК повідомили, що у Києві, а також у Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження видало "Укренерго".

Також екстрені обмеження ввели (за даними обленерго):

Миколаївська область: екстрено відключені 1 і 2 черги, паралельно діють графіки погодинних відключень відповідно до анонсованого розкладу.

Кіровоградська область: додатково до графіків ввели дві черги графіка аварійних відключень.

Чернігівська область: аварійно відключили 1 та 2 черги.

Черкаська область: застосували графіки аварійних відключень, продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Харківська область: одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Обленерго попереджає, що тривалість відключень може збільшуватися.

Полтавська область: застосували аварійні відключення електропостачання. Це стосується 1 та 2 черг із 10.

Скасування обмежень

Крім того, у низці областей на заході України були скасовані графіки стабілізаційних відключень світла. Йдеться про Івано-Франківську, Тернопільську та Волинську області.

У Тернопільській та Волинській областях, за вказівкою "Укренерго", з 3:00 скасовані графіки обмежень.