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З графіками та без. По Україні вводять зміни у відключеннях світла

Фото: у низці областей України ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла не працюють у Києві та низці областей України. У деяких регіонах ввели аварійні відключення світла, а в низці областей - скасували графіки.

Детальніше про ситуацію зі світло по областях - у матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, за попередніми повідомленнями "Укренерго", відключення світла повинні діяти протягом всієї доби. Планувалося, що електроенергію одночасно будуть вимикати у двох черг.

Аварійні відключення

Зранку 28 серпня у Києві та частині областей України запровадили аварійні відключення світла, а деяких регіонах - частково. У таких випадках графіки погодинних відключень світла не діють.

Так, у ДТЕК повідомили, що у Києві, а також у Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження видало "Укренерго".

Також екстрені обмеження ввели (за даними обленерго):

Миколаївська область: екстрено відключені 1 і 2 черги, паралельно діють графіки погодинних відключень відповідно до анонсованого розкладу.

Кіровоградська область: додатково до графіків ввели дві черги графіка аварійних відключень.

Чернігівська область: аварійно відключили 1 та 2 черги.

Черкаська область: застосували графіки аварійних відключень, продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Харківська область: одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Обленерго попереджає, що тривалість відключень може збільшуватися.

Полтавська область: застосували аварійні відключення електропостачання. Це стосується 1 та 2 черг із 10.

Скасування обмежень

Крім того, у низці областей на заході України були скасовані графіки стабілізаційних відключень світла. Йдеться про Івано-Франківську, Тернопільську та Волинську області.

У Тернопільській та Волинській областях, за вказівкою "Укренерго", з 3:00 скасовані графіки обмежень.

Обстріл енергетики України

Нагадаємо, 26 серпня російські війська атакували українську енергетику. Були пошкоджені енергооб'єкти у 15 областях України. Детальніше про масовий удар ворога та його наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

На тлі цього ситуація зі світлом у регіонах знову погіршилася. Енергетики були змушені повернутися до графіків погодинних обмежень. Також застосовувалися екстрені відключення через виникнення дефіциту, зокрема, у пікові години споживання.

Про те, чи довго будуть діяти в Україні жорсткі відключення світла - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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ДТЕККиївУкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла