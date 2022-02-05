Графік та платні предмети. Реєстрація на ЗНО-2022 стартувала: що потрібно знати

У вівторок, 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Цього року в реєстрації на ЗНО з'явилися нововведення, наприклад платні додаткові предмети.

Що потрібно знати про реєстрацію на ЗНО - в матеріалі РБК-Україна .

Терміни реєстрації на основну сесію: до 9 березня 2022 року.

Терміни реєстрації на ДПА у формі ЗНО: до 1 березня 2022 року.

Графік проведення ЗНО:

фізика - 23 травня ;

; хімія - 26 травня ;

; українська мова, українська мова та література - 31 травня ;

; математика, математика - 3 червня ;

; іспанська мова, німецька мова, французька мова - 6 червня ;

; англійська мова - 7 червня ;

; історія України - 10 червня ;

; географія - 14 червня ;

; біологія - 17 червня.

Платні предмети

Абітурієнти відтепер мають право на безоплатне складання не більше 5 тестів в рамках ЗНО. А от за додаткові предмети доведеться доплатити.

Скільки потрібно доплатити за предмет:

Іноземна мова - 789 гривень за один предмет;

за один предмет; Історія України, географія, фізика, хімія чи біологія - 354 гривні за один предмет.

Як зареєструватися на ЗНО

Зареєструватися на сесію ЗНО можна на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Перелік документів для реєстрації:

оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу на сайті УЦОЯО;

засвідчена власноруч копія паспорта громадянина України;

засвідчена власноруч копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби - копія документа про зміну імені/прізвища, копія нотаріально засвідченого перекладу документів.

За потреби проходження ЗНО в особливих умовах потрібно також надати медичний висновок.

Детальніше з процесом реєстрації на ЗНО можна ознайомитися у відео УЦОЯО: