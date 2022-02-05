Графік та платні предмети. Реєстрація на ЗНО-2022 стартувала: що потрібно знати
У вівторок, 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Цього року в реєстрації на ЗНО з'явилися нововведення, наприклад платні додаткові предмети.
Що потрібно знати про реєстрацію на ЗНО - в матеріалі РБК-Україна.
Терміни реєстрації на основну сесію: до 9 березня 2022 року.
Терміни реєстрації на ДПА у формі ЗНО: до 1 березня 2022 року.
Графік проведення ЗНО:
- фізика - 23 травня;
- хімія - 26 травня;
- українська мова, українська мова та література - 31 травня;
- математика, математика - 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова - 6 червня;
- англійська мова - 7 червня;
- історія України - 10 червня;
- географія - 14 червня;
- біологія - 17 червня.
Платні предмети
Абітурієнти відтепер мають право на безоплатне складання не більше 5 тестів в рамках ЗНО. А от за додаткові предмети доведеться доплатити.
Скільки потрібно доплатити за предмет:
- Іноземна мова - 789 гривень за один предмет;
- Історія України, географія, фізика, хімія чи біологія - 354 гривні за один предмет.
Як зареєструватися на ЗНО
Зареєструватися на сесію ЗНО можна на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Перелік документів для реєстрації:
- оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу на сайті УЦОЯО;
- засвідчена власноруч копія паспорта громадянина України;
- засвідчена власноруч копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- за потреби - копія документа про зміну імені/прізвища, копія нотаріально засвідченого перекладу документів.
За потреби проходження ЗНО в особливих умовах потрібно також надати медичний висновок.
Детальніше з процесом реєстрації на ЗНО можна ознайомитися у відео УЦОЯО:
Нагадаємо, очікується, що заплатити за додатковий предмет на ЗНО можна буде "ковідною" тисячею гривень.