График, оплата и спецпропуска: как будет работать метро в Киеве с 5 апреля

По ее словам, что касается графика работы, то метро будет функционировать в обычном режиме. То есть станции будут открываться и закрываться по нынешнему графику, а также не будет сокращено количество поездов на линиях.

"У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска", - отметила Макогон.

При этом, по ее словам, проезд по специальным пропускам не означает, что он будет бесплатным.

"Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты - банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card", - добавила Макогон.

Она также подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.