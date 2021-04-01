Графік, оплата і спецперепустки: як працюватиме метро в Києві з 5 квітня

За її словами, що стосується графіка роботи, то метро функціонуватиме в звичайному режимі. Тобто станції будуть відкриватися і закриватися за нинішнім графіком, а також не скорочуватимуть кількість поїздів на лініях.

"У нас будуть ходити поїздт так, як і сьогодні ходять, але людей будуть пускати виключно за спецперепустками. Контролюватимуть поліцейські та чергові по станції, на входах будуть перевіряти перепустки", - зазначила Макогон.

При цьому, за її словами, проїзд за спеціальними перепустками не означає, що він буде безкоштовним.

"Закликаю заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду і користуватися безконтактними способами оплати - банківська карта, карта киянина та Kyiv Smart Card", - додала Макогон.

Вона також підкреслила, що спеціальний пропуск на транспорт не можна придбати, їх видають на підприємствах критичної інфраструктури своїм співробітникам.