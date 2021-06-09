Град и сильный ветер: по всей Украине объявили штормовое предупреждение

В течение сегодняшнего дня, 9 июня, по всей Украине ухудшится погода. Ожидаются сильный ветер, а местами грозы и град.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по информации синоптиков, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).
В частности, град прогнозируют в северных, центральных и южных областях. Грозы-по всей Украине.
В Киеве и Киевской области 9 июня также ожидается гроза.
Напомним, что сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью. В то же время, температура воздуха будет высокой.
Ранее сообщалось, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.