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Град и сильный ветер: по всей Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: Инна Собора

В течение сегодняшнего дня, 9 июня, по всей Украине ухудшится погода. Ожидаются сильный ветер, а местами грозы и град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по информации синоптиков, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В частности, град прогнозируют в северных, центральных и южных областях. Грозы-по всей Украине.

В Киеве и Киевской области 9 июня также ожидается гроза.

Напомним, что сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью. В то же время, температура воздуха будет высокой.

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

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