Град та сильний вітер: в Україні оголошено штормове попередження
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні у більшості областей, а також у Києві, буде град.
Сьогодні в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області сьогодні грози (I рівень небезпечності, жовтий).
На сайті УкрГідрометцентра повідомляється, що сьогодні всі області накриє гроза та дощі. На заході країни буде +18+22, а вночі +10+13. На сході країни буде спека, вдень очікується +26+29, а вночі +12+16.
У центральних та південних областях буде +19+24, а вночі +11+15. У Києві сьогодні теж гроза з дощем. Вдень буде +19+21, а вночі +11+13.
Нагадаємо, циклон несе в Україну грози і похолодання.
Крім того, раніше синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління.
Зазначимо, синоптики дали прогноз до кінця травня.