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Град, шквальный ветер и дожди: какой будет погода на выходных

Фото: погода в Украине на выходных будет с градом, дождями и шквалами (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Синоптики дали прогноз погоды на эти выходные. В Украине будет жарко, однако грозовые дожди и шквалы все же пройдут по некоторым регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

11 июня

В субботу в западных, днем местами и в Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 15-20 м/с ,а в Карпатах значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +17, днем +29 +32 градусов;
  • на западе ночью + 14 +18 градусов, а днем +25 + 29;
  • в восточных областях ночью +14 +17, днем +31 +33 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +24 +31;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градусов

В столице 11 июня без осадков. Ветер восточный, умеренный. Столбики термометра ночью покажут +16 +18 градусов, а днем +28 +30.

12 июня

В воскресенье гроза и небольшие дожди ожидаются в западных областях, северных регионах, а также в Винницкой области. На остальных территориях сухая погода.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +19, днем +29 +32 градусов;
  • на западе ночью +11 +16 градусов, а днем +25 + 28;
  • в восточных областях ночью +16 +20, днем +30 +33 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +21 градусов, а днем +28 +33;
  • в центральных областях ночью +17 +19, днем +29 +32 градусов

В Киеве 12 июня ожидаются грозовые дожди. Ночью температура воздуха составит +16 +18 градусов, а днем +30 +32.

Напомним ранее синоптики сообщали о том, какой будет погода в течение июня.

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