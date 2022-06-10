Град, шквальный ветер и дожди: какой будет погода на выходных

Синоптики дали прогноз погоды на эти выходные. В Украине будет жарко, однако грозовые дожди и шквалы все же пройдут по некоторым регионам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В субботу в западных, днем местами и в Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 15-20 м/с ,а в Карпатах значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Температура воздуха составит:
В столице 11 июня без осадков. Ветер восточный, умеренный. Столбики термометра ночью покажут +16 +18 градусов, а днем +28 +30.
В воскресенье гроза и небольшие дожди ожидаются в западных областях, северных регионах, а также в Винницкой области. На остальных территориях сухая погода.
Температура воздуха составит:
В Киеве 12 июня ожидаются грозовые дожди. Ночью температура воздуха составит +16 +18 градусов, а днем +30 +32.
Напомним ранее синоптики сообщали о том, какой будет погода в течение июня.
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