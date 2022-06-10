RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Град, шквальний вітер та дощі: якою буде погода на вихідних

Фото: погода в Україні на вихідних буде з градом, дощами та шквалами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні. В Україні буде спекотно, однак грозові дощі та шквали все ж пройдуть деякими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

11 червня

У суботу в західних, вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с ,а в Карпатах значні дощі. На решті території без опадів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +17, вдень +29 +32 градусів;
  • на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +29;
  • у східних областях вночі +14 +17, вдень +31 +33 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +31;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів

У столиці 11 червня без опадів. Вітер східний, помірний. Стовпчики термометра вночі покажуть +16 +18 градусів, а вдень +28 +30.

12 червня

У неділю гроза та невеликі дощі очікуються у західних областях, північних регіонах, а також у Вінницькій області. На решті територій суха погода.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +19, вдень +29 +32 градусів;
  • на заході вночі +11 +16 градусів, а вдень +25 +28;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +30 +33 градусів;
  • на півдні країни вночі +16 +21 градусів, а вдень +28 +33;
  • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +29 +32 градусів

У Києві 12 червня очікуються грозові дощі. Вночі температура повітря становитиме +16 +18 градусів, а вдень +30 +32.

Нагадаємо раніше синоптики повідомляли про те, якою буде погода протягом червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні