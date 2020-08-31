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Град, ливень и грозы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 1 сентября ухудшатся погодные условия. В западных областях объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях объявлен I уровень опасности. Ожидаются грозы, местами град и шквал 15-20 метров в секунду. Утром и днем на западе прогнозируют значительные дожди.

Напомним, сегодня, в последний день лета, в Украине ожидается солнечная погода во всех областях, температура воздуха прогреется до +35 градусов; в Киеве и области будет солнечно - от +29 до +34 тепла днем и в пределах +17 ночью.

Также сообщалось, что 31 августа в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что в сентябре в Украине месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов, что на 1-2 градуса выше средних значений.

Также сообщалось, что в августе 2020 года средняя месячная температура ожидалась в пределах 19-24 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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