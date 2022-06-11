Град и гроза: какой сегодня будет погода в Украине

В Украине сегодня, 11 июня в западных и южных областях ожидаются грозовые дожди. При этом местами прогнозируют град.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в западных, а днем местами и в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом местами в отдельных районах западных областей град и порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди.
В остальных областях - без осадков. Ветер восточных направлений, скоростью 5-10 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью составит +16 +18 градусов, а днем прогреется до +29 +34.
Напомним, также синоптики дали прогноз погоды на эти выходные.
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