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Град и гроза: какой сегодня будет погода в Украине

Фото: сегодня в Украине ожидаются град, дожди и грозы (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 11 июня в западных и южных областях ожидаются грозовые дожди. При этом местами прогнозируют град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, а днем местами и в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом местами в отдельных районах западных областей град и порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди.

В остальных областях - без осадков. Ветер восточных направлений, скоростью 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +17, днем +29 +32 градусов;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +25 + 29;
  • в восточных областях ночью +14 +17, днем +31 +33 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +24 +31;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градусов

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью составит +16 +18 градусов, а днем прогреется до +29 +34.

Напомним, также синоптики дали прогноз погоды на эти выходные.

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