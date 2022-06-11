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Град і гроза: якою сьогодні буде погода в Україні

Фото: сьогодні в Україні очікуються град, дощі та грози (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 11 червня у західних та південних областях очікуються грозові дощі. При цьому місцями прогнозують град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в західних, а вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому місцями о окремих районах західних областей град та пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі.

У решті областей - без опадів. Вітер східних напрямків, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +17, вдень +29 +32 градусів;
  • на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +29;
  • у східних областях вночі +14 +17, вдень +31 +33 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +31;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +16 +18 градусів, а вдень прогріється до +29 +34.

Нагадаємо, також синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.

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ГідрометцентрПогода в Україні