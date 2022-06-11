Град і гроза: якою сьогодні буде погода в Україні

В Україні сьогодні, 11 червня у західних та південних областях очікуються грозові дощі. При цьому місцями прогнозують град.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в західних, а вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому місцями о окремих районах західних областей град та пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі.
У решті областей - без опадів. Вітер східних напрямків, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +16 +18 градусів, а вдень прогріється до +29 +34.
Нагадаємо, також синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.