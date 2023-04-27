ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грабував та погрожував зброєю жителям Київської області: військовому РФ повідомили про підозру

Новость на русском →
Четвер 27 квітня 2023 18:05
Грабував та погрожував зброєю жителям Київської області: військовому РФ повідомили про підозру Фото: військовому РФ, який грабував та погрожував зброєю жителям Київської області, повідомили про підозру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому, причетному до воєнних злочинів у Київській області. Окупант грабував та позбавляв волі мешканців села Богданівка, погрожуючи зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру стрілку Росгвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району Київської області разом з іншими військовими РФ проводив обшуки в домівках місцевих жителів.

Залякуючи зброєю, окупант виганяв людей, які намагалися заховатися від них у підвалах та погребах, на вулицю та позбавляв їх волі.

Крім того, підозрюваний увірвався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи застосувати зброю, привласнив два мобільні телефони й всі заощадження потерпілого - понад 163 тисяч гривень.

Грабував та погрожував зброєю жителям Київської області: військовому РФ повідомили про підозру

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двох бойовиків захопили у полон на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Правоохоронці оголосили їм підозри у державній зраді.

Також раніше ми писали, що співробітник російської ФСБ під час окупації Херсонської області наказував затримувати та катувати мирних жителів. Йому оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область окупанти Війна Росії проти України Офіс Генпрокурора
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна