Грабував та погрожував зброєю жителям Київської області: військовому РФ повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому, причетному до воєнних злочинів у Київській області. Окупант грабував та позбавляв волі мешканців села Богданівка, погрожуючи зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру стрілку Росгвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району Київської області разом з іншими військовими РФ проводив обшуки в домівках місцевих жителів.

Залякуючи зброєю, окупант виганяв людей, які намагалися заховатися від них у підвалах та погребах, на вулицю та позбавляв їх волі.

Крім того, підозрюваний увірвався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи застосувати зброю, привласнив два мобільні телефони й всі заощадження потерпілого - понад 163 тисяч гривень.