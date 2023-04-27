Грабил и угрожал оружием жителям Киевской области: военному РФ сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному, причастному к военным преступлениям в Киевской области. Оккупант грабил и лишал свободы жителей села Богдановка, угрожая оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора установлено и сообщено о подозрении стрелке Росгвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка Броварского района Киевской области вместе с другими военными РФ проводил обыски в домах местных жителей.

Запугивая оружием, оккупант выгонял людей, пытавшихся спрятаться от них в подвалах и погребах, на улицу и лишать их свободы.

Кроме того, подозреваемый ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая применить оружие, присвоил два мобильных телефона и все сбережения пострадавшего - более 163 тысяч гривен.