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Грабил и угрожал оружием жителям Киевской области: военному РФ сообщили о подозрении

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Четверг 27 апреля 2023 18:05
Грабил и угрожал оружием жителям Киевской области: военному РФ сообщили о подозрении Фото: военному РФ, грабившему и угрожавшему оружием жителям Киевской области, сообщили о подозрении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному, причастному к военным преступлениям в Киевской области. Оккупант грабил и лишал свободы жителей села Богдановка, угрожая оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора установлено и сообщено о подозрении стрелке Росгвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка Броварского района Киевской области вместе с другими военными РФ проводил обыски в домах местных жителей.

Запугивая оружием, оккупант выгонял людей, пытавшихся спрятаться от них в подвалах и погребах, на улицу и лишать их свободы.

Кроме того, подозреваемый ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая применить оружие, присвоил два мобильных телефона и все сбережения пострадавшего - более 163 тысяч гривен.

Грабил и угрожал оружием жителям Киевской области: военному РФ сообщили о подозрении

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое боевиков были захвачены в плен на Бахмутском направлении в Донецкой области. Правоохранители объявили им подозрения в государственной измене.

Также ранее мы писали, что сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области предписывал задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.

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