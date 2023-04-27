Грабил и угрожал оружием жителям Киевской области: военному РФ сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному, причастному к военным преступлениям в Киевской области. Оккупант грабил и лишал свободы жителей села Богдановка, угрожая оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора установлено и сообщено о подозрении стрелке Росгвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка Броварского района Киевской области вместе с другими военными РФ проводил обыски в домах местных жителей.
Запугивая оружием, оккупант выгонял людей, пытавшихся спрятаться от них в подвалах и погребах, на улицу и лишать их свободы.
Кроме того, подозреваемый ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая применить оружие, присвоил два мобильных телефона и все сбережения пострадавшего - более 163 тысяч гривен.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое боевиков были захвачены в плен на Бахмутском направлении в Донецкой области. Правоохранители объявили им подозрения в государственной измене.
Также ранее мы писали, что сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области предписывал задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.
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