Грабили людей в Буче. СБУ сообщила подозрение 8 оккупантам и назвала их имена

Правоохранителям удалось установить данные еще 8 военных российской армии, которые занимались мародерством и кражами во время оккупации Бучи.

"Установлено, что большинство из них - военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

С момента вторжения россиян в Украину и по 31 марта, оккупационные войска награбили различные "трофеи" - компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду и продукты питания. Позже это имущество отправлялось по почте из белорусского города Мозырь. Получателями были россияне в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине.

Военным-мародерам сообщили о подозрении по статье "нарушение законов и обычаев войны". За совершенные преступления россиянам грозит до 12 лет тюрьмы.