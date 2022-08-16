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Грабили людей в Буче. СБУ сообщила подозрение 8 оккупантам и назвала их имена

Фото: СБУ установила 8 оккупантов, которые грабили людей в Буче (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные и Росгвардия вывозили имущество местных жителей оккупированной Бучи в Беларусь и отправляли его своим родственникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

Правоохранителям удалось установить данные еще 8 военных российской армии, которые занимались мародерством и кражами во время оккупации Бучи.

"Установлено, что большинство из них - военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

С момента вторжения россиян в Украину и по 31 марта, оккупационные войска награбили различные "трофеи" - компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду и продукты питания. Позже это имущество отправлялось по почте из белорусского города Мозырь. Получателями были россияне в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине.

Военным-мародерам сообщили о подозрении по статье "нарушение законов и обычаев войны". За совершенные преступления россиянам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее СМИ установили имена четырех российских военных, которые совершали преступления в Киевской области.

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