Грабували людей в Бучі. СБУ повідомила підозру 8 окупантам і назвала їх імена

Російські військові та Росгвардія вивозили майно місцевих мешканців окупованої Бучі у Білорусь та надсилали його своїм родичам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
Правоохоронцям вдалось встановити дані ще 8 військових російської армії, які займались мародерством та крадіжками під час окупації Бучі.
"Встановлено, що більшість із них - військовослужбовці в/ч 6720 федеральної служби військ національної гвардії РФ. Серед них є й десантник-гвардієць з окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
З моменту вторгнення росіян в Україну і по 31 березня, окупаційні війська награбували різні "трофеї" - комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні вироби, гаджети, одяг та продукти харчування. Пізніше це майно відправлялось поштою з білоруського міста Мозир. Отримувачами були росіяни в Алтайському та Хабаровському краях, на Сахаліні.
Військовим-мародерам повідомили про підозру за статтею "порушення законів та звичаїв війни". За скоєні злочини росіянам загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ встановили імена чотирьох російських військових, які вчиняли злочини в Київській області.
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