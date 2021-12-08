Грабили и избивали людей: на Закарпатье задержали две банды детей

Дети нападали на случайных прохожих и отбирали у них ценные вещи. Первый такой случай произошел на Православной набережной около 21:00. Трое подростков напали на женщину и пытались вырвать у нее сумку. Однако она смогла ее удержать и не отдать нападающим. Дети забрали у женщины деньги, которые выпали, и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители установили, что нападавшими оказались 12, 13 и 14-летние ужгородцы. Старшего парня полицейские поместили в изолятор временного содержания, с другими двумя малолетними ребятами и их родителями работают следователи и ювенальные полицейские.

Действия несовершеннолетних фигурантов следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

Уже через несколько часов на улице Корзо четверо подростков напали на супружескую пару. Мужчина не хотел отдавать телефон, потому дети начали избивать его. В итоге они сумели отобрать телефоны у него и его жены. Потерпевшие сразу позвонили в полицию и медикам из ближайшего магазина. Во время осмотра установлено, что мужчине разбили лицо и повыбивали зубы.

Полиция быстро установила причастных к преступлению, ими оказались два 16-летних парня и подростки по 14 и 15 лет. Всех причастных к преступлению задержали. У них изъяли краденные телефоны и вернули пострадавшим.

Четыре несовершеннолетних злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины помещены в изолятор временного содержания. Им уже поставлено в известность о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи будут ходатайствовать в суде о содержании подозреваемых на период расследования под стражей.

Следствие по обоим делам продолжается.