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Грабеж, террор и мобилизация: что происходит на временно оккупированных территориях Украины

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 18:12
Грабеж, террор и мобилизация: что происходит на временно оккупированных территориях Украины Фото: армия РФ терроризирует население оккупированных территорий Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные на временно захваченных территориях Украины терроризируют местное население и обманом забирают украинцев в армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Запорожская и Херсонская области

Российские войска в регионе выжигают поля с пшеницей. Таким образом Россия пытается дестабилизировать продовольственную способность Украины.

Кроме того, на юге оккупанты массово грабят и вывозят украинскую продукцию. В частности, краденые из Украины продукты заметили на рынках в Беларуси.

Донецкая область

В уничтоженном Мариуполе оккупанты и местные коллаборанты угоняют автомобили жителей, которые уцелели во время бомбежек. Для этого преступники часто используют эвакуаторы.

Луганская область

Мужчин из оккупированных населенных пунктов приглашают на работу, а через несколько дней дают повестку. Украинцев принудительно мобилизуют в российскую армию.

Харьковская область

Незаконно созданная "администрация" на временно оккупированных территориях ввела "военное положение" и комендантский час с 20:00 до 06:00. Таким образом коллаборанты хотят подавать сопротивление местного населения.

Напомним, что следственный комитет РФ проводит эксгумацию в Мариуполе. Тела мирных жителей вывозят в братскую могилу.

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