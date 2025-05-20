"Гра як у Путіна": експерт про реальну роль Трампа у війні РФ проти України

"По-перше, треба дуже уважно читати коментарі, стосовно того, що говорить Трамп. Трамп не виходить з переговорів. Ми мусимо це розуміти, тому що дуже багато хайпових заголовків. Трамп пише - ні, нікуди він не виходить. І не збирається він виходити", - зазначив Клочок.

За словами експерта, навіть якщо обидві палати Конгресу проголосують за санкції, фінальне рішення залишається за Трампом. Він може не підписати відповідний документ, але це матиме політичні наслідки.

Крім того, експерт нагадав, що державний секретар США Марко Рубіо напередодні телефонної розмови між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що США повідомили Росію про неможливість контролювати процес запровадження санкцій.

Він також зауважив, що хоч Трамп і має вплив на республіканців у Конгресі, не всі з них підтримують його підхід. Зокрема, є ті, хто послідовно виступає за жорсткі санкції проти Москви через її небажання погоджуватись на припинення вогню. У цьому контексті згадано і візит американського сенатора Ліндсі Ґрема до Стамбула, який експерт вважає "фактичною погрозою" Росії.

"Трамп, знаєте, грає таку саму гру, як і Путін. Ми чудово розуміємо, що Путін водить Трампа за ніс, а Трамп - Путіна. Якщо хтось думає, що це не так, я поспішу вас розчарувати", - додав він.

На думку експерта, за бажанням Трамп міг би вже вийти з переговорів, адже ніяких формальних рішень Конгресу про його посередництво не існує. Це суто його ініціатива, яку у США не критикують і загалом підтримують.

Заяви Трампа про можливий вихід із процесу експерт розцінює як сигнал до Європи: "Це дійсно такий привіт Європі, яка сидить і чекає - а що ж зробить Трамп?"

Водночас він підкреслив: поки увага ЄС прикута до дій Трампа, лишається відкритим питання - що зробила сама Європа для завершення війни.