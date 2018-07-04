ГПЗКУ заявляет, что убытки корпорации были заложены в момент ее создания

ГПЗКУ прокомментировала заявление о недополученной прибыли

Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) прокомментировала отчет Госаудитслужбы, в котором говорится о 22 млрд недополученной прибыли. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В частности, по данным пресс-службы, оценку деятельности предыдущего руководства ГПЗКУ уже неоднократно давали правоохранительные органы в формате уголовных дел, и необходимость отдельного 52-го страничного отчета на эту тему является сомнительной.

"Давая оценку "миллиардных убытков" и "хронической убыточности", которые сформировались, в формулировке Государственной аудиторской службы, в следствие невыполнения заключенных договоров", составители отчета и его интерпретаторы никоим образом не учитывают тот факт, что убытки были заложены в день заключения этих договоров в 2012 г", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство ГПЗКУ находится в постоянном диалоге с китайскими стратегическим партнером и кредитором - Экспортно-Импортным банком Китая и китайским импортером ССЕС об изменении условий договора на приемлемые и такие, которые обеспечат баланс интересов обеих сторон, в первую очередь об уменьшении кредитной нагрузки и повышении прибыльности корпорации, без чего невозможно добиться инвестпривлекательности этого актива.

В ГПЗКУ также допускают, что аудиторы и критики располагают "безупречным планом решения" всех накопившихся проблем компании, однако обращают внимание, что не имели возможности с ним ознакомиться, так как никаких обращений и запросов в корпорацию не поступало.

Как известно, "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной завод.

44 подразделения — филиала ГПЗКУ суммарно могут хранить 3,46 млн т зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов.