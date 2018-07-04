Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ГПЗКУ заявляет, что убытки корпорации были заложены в момент ее создания

НовостиАПК    04.07.2018 - 13:03
Иллюстративное фото (pzcu.gov.ua)
Иллюстративное фото (pzcu.gov.ua)

ГПЗКУ прокомментировала заявление о недополученной прибыли

Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) прокомментировала отчет Госаудитслужбы, в котором говорится о 22 млрд недополученной прибыли. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В частности, по данным пресс-службы, оценку деятельности предыдущего руководства ГПЗКУ уже неоднократно давали правоохранительные органы в формате уголовных дел, и необходимость отдельного 52-го страничного отчета на эту тему является сомнительной.

"Давая оценку "миллиардных убытков" и "хронической убыточности", которые сформировались, в формулировке Государственной аудиторской службы, в следствие невыполнения заключенных договоров", составители отчета и его интерпретаторы никоим образом не учитывают тот факт, что убытки были заложены в день заключения этих договоров в 2012 г", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство ГПЗКУ находится в постоянном диалоге с китайскими стратегическим партнером и кредитором - Экспортно-Импортным банком Китая и китайским импортером ССЕС об изменении условий договора на приемлемые и такие, которые обеспечат баланс интересов обеих сторон, в первую очередь об уменьшении кредитной нагрузки и повышении прибыльности корпорации, без чего невозможно добиться инвестпривлекательности этого актива.

В ГПЗКУ также допускают, что аудиторы и критики располагают "безупречным планом решения" всех накопившихся проблем компании, однако обращают внимание, что не имели возможности с ним ознакомиться, так как никаких обращений и запросов в корпорацию не поступало. 

Как известно, "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной завод.

44 подразделения — филиала ГПЗКУ суммарно могут хранить 3,46 млн т зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов.

Причиной аудита АМКУ стало блокирование закупок при ремонте дорог и тендеров ГФС, - источники Комитет рекомендует ВР определить основные принципы развития аграрной госполитики
Теги публикации: ГПЗКУ, аудит, Агропромышленный комплекс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь