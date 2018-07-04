ДПЗКУ заявляє, що збитки корпорації були закладені в момент її створення

ДПЗКУ прокоментувала заяву про недоотриманий прибуток

Державна продовольча зернова корпорація України (ДПЗКУ) прокоментувала звіт Держаудитслужби, в якому йдеться про 22 млрд недоотриманого прибутку. Відповідна інформація опублікована на сайті відомства.

Зокрема, за даними прес-служби, оцінку діяльності попереднього керівництва ДПЗКУ вже неодноразово давали правоохоронні органи у форматі кримінальних справ, і необхідність окремого 52-го сторінкового звіту на цю тему є сумнівною.

"Даючи оцінку "мільярдних збитків" і "хронічної збитковості", які сформувалися, в формулюванні Державної аудиторської служби, в наслідок невиконання укладених договорів", укладачі звіту та його інтерпретатори жодним чином не враховують той факт, що збитки були закладені в день укладення цих договорів в 2012 р", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що керівництво ДПЗКУ знаходиться в постійному діалозі з китайськими стратегічним партнером і кредитором - Експортно-Імпортним банком Китаю та китайською імпортером ССЕС про зміну умов договору на прийнятні і такі, які забезпечать баланс інтересів обох сторін, в першу чергу про зменшення кредитного навантаження та підвищення прибутковості корпорації, без чого неможливо домогтися інвестпривабливості цього активу.

В ДПЗКУ також допускають, що аудитори і критики мають "бездоганний план рішення" всіх проблем, що накопичилися компанії, однак звертають увагу, що не мали можливості з ним ознайомитися, так як ніяких звернень і запитів до корпорації не надходило.

Як відомо, "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) створена постановою Кабінету міністрів України від 11 серпня 2010 р. До її складу входить розгалужена мережа філій — лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яний завод.

44 підрозділи — філії ДПЗКУ сумарно можуть зберігати 3,46 млн т зернових, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів.