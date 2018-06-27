Он подстрекал подчиненных к непризнанию органов государственной власти Украины

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование в отношении директора Департамента охраны в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"27 июня 2018 года следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению заместителя начальника управления государственной охраны Украины - директора Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления государственной охраны Украины генерал-майору в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.



Как отмечается, после ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства в порядке ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлено в суд.

Как сообщается, следствием собраны достаточные доказательства, что подозреваемый в марте 2014 года, способствуя Российской Федерации и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, подстрекал подчиненный личный состав к непризнанию органов государственной власти Украины, невыполнению приказов руководства Управления государственной охраны Украины, а также непринятие мер относительно противодействия агрессии и военной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Кроме этого, указанное должностное лицо занималась организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума на территории АР Крым, организованного оккупационными "властями".

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратурой передано в суд обвинительный акт бывших прокурора Сумской области и двух заместителей прокурора города Сумм, а также прокуроров прокуратуры и следователей милиции.