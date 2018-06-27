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ГПУ завершила досудове розслідування щодо директора Департаменту охорони в Криму

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 17:52
Фото: ГПУ (РБК-Україна)
Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Він підбурював підлеглих до невизнання органів державної влади України

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила досудове розслідування щодо директора Департаменту охорони в Криму. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"27 червня 2018 року слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою заступника начальника управління державної охорони України - директора Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим Управління державної охорони України генерал-майора у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 Кримінально процесуального кодексу України, обвинувальний акт щодо підозрюваного буде скеровано до суду. 

Як повідомляється, слідством зібрано достатні докази, що підозрюваний у березні 2014 року, сприяючи Російській Федерації та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, підбурював підлеглий особовий склад до невизнання органів державної влади України, невиконання наказів керівництва Управління державної охорони України, а також невжиття заходів щодо протидії агресії та військовій окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

Крім цього, вказана посадова особа займалася організацією участі особового складу у проведенні незаконного референдуму на території АР Крим, організованого окупаційною "владою". 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генпрокуратурою передано до суду обвинувальний акт колишніх прокурора Сумської області та двох заступників прокурора міста Сум, а також прокурорів прокуратури та слідчих міліції.

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Теги публікації: Крим, ГПУ, Крим, досудебное расследование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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