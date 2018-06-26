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Інтерв'ю

В суд передано обвинувачення щодо екс-прокурора Сумської області за арешти активістів Майдану

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 18:30
Фото: прокуратура м. Суми (sumy.gp.gov.ua)
Фото: прокуратура м. Суми (sumy.gp.gov.ua)

Також обвинувачують двох заступників прокурора Сум, прокурорів прокуратури та слідчих міліції

Генпрокуратурою України (ГПУ) передано до суду обвинувальний акт колишніх прокурора Сумської області та двох заступників прокурора міста Сум, а також прокурорів прокуратури та слідчих міліції. Правоохоронці у 2014 році перешкоджали активістам місцевого Майдану під час Революції гідності, йдеться у повідомленні ГПУ.

"Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 25.06.2018 закінчено розслідування та передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконного перешкоджання у січні 2014 року організації та проведення зборів та мітингів в м. Суми шляхом безпідставного притягнення громадян, які приймали в них участь, до кримінальної відповідальності, їх незаконного затримання", - йдеться у повідомленні ГПУ.

Зазначається, що загалом у цьому кримінальному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 9 працівників правоохоронних органів.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів з такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 340 (незаконне перешкоджання організації та проведення зборів та мітингів, вчинене службовою особою)
  • ч. 2 ст. 343 (вплив на працівника правоохоронного органу з метою прийняття незаконного рішення, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища)
  • ч. 1 ст. 372 (притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності)
  • ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 371 (організація завідомо незаконного затримання осіб, вчинене в особистих інтересах)
  • ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 371 (закінчений замах на незаконне тримання під вартою, вчинене в особистих інтересах).

"Департаментом спеціальних розслідувань продовжується розслідування інших фактів незаконного переслідування учасників протестних акцій, зокрема в Києві та в Черкасах", - повідомили в ГПУ.

Нагадаємо,  Святошинський районний суд Києва у справі п’ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега  Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжить розгляд 3 липня 2018 року.

До суду направлено 255 обвинувальних актів у справах Майдану, - Горбатюк Справи Майдану: співробітнику СБУ оголосили підозру про перевищення влади
Теги публікації: Майдан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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