ГПУ завершила досудебное расследование дела Арбузова

Фото: Сергей Арбузов (wikimedia.org)

Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации

Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершило досудебное расследование дела бывшего председателя Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook генпрокурора Юрия Луценко.

Луценко сообщает, что Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн гривен.

"После ознакомления с материалами, дело будет передано в суд", - написал генпрокурор.

Напомним, 31 декабря ГПУ объявила в розыск экс-главу Национального банка Сергея Арбузова. По словам Луценко, в ходе расследования уголовного дела в отношении преступной организации бывшего президента Виктора Януковича сообщили о подозрении и объявили в розыск Арбузова.

Арбузов покинул Украину зимой 2014 года. С 22 апреля того же года он числится в розыске МВД Украины по подозрению в хищении средств. В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что сообщила Арбузову о подозрении в деле о приватизации "Укртелекома". В ГПУ отметили, что проводится досудебное расследование в уголовном деле по фактам невыполнения покупателем пакета акций "Укртелекома" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТМСП).