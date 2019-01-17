ГПУ завершила досудове розслідування справи Арбузова

Фото: Сергій Арбузов (wikimedia.org)

Арбузову інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації

Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України та першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генпрокурора Юрія Луценка.

Луценко повідомляє, що Арбузову інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 млн гривень.

"Після ознайомлення з матеріалами, справа буде передана до суду", - написав генпрокурор.

Нагадаємо, 31 грудня ГПУ оголосила в розшук екс-главу Національного банку Сергія Арбузова. За словами Луценка, в ході розслідування кримінальної справи стосовно злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича повідомили про підозру і оголосили в розшук Арбузова.

Арбузов покинув Україну взимку 2014 року. З 22 квітня того ж року він числиться в розшуку МВС України за підозрою в розкраданні коштів. В травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що повідомила Арбузову про підозру у справі про приватизацію "Укртелекому". У ГПУ зазначили, що проводиться досудове розслідування у кримінальній справі за фактами невиконання покупцем пакета акцій "Укртелекому" умов приватизації зі створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП).