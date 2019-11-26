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ГПУ засекретила информацию о Портнове

Новости » Политика     26.11.2019 - 11:01
ГПУ засекретила информацию о Портнове
Фото: Андрей Портнов (УНИАН)

Речь идет об основаниях для сохранения санкций в отношении Портнова

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) засекретила информацию о сохранении санкций в отношении бывшего советника экс-крезидента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет об основании для сохранения санкций в отношении Портнова, продолжены правительством Канады в 2019 году еще на пять лет.

В запросе журналисты просили сообщить, осуществляет ли Генеральная прокуратура или ее подразделения досудебные расследования, в которых исследуется роль и деятельность Портнова, и новое руководство ведомства разделяет ли позицию, изложенную в письме ныне уволенного заместителя генпрокурора Сергея Кизя, присланного им в Канаду, о том, что не существуют ли основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке Канады. Генпрокуратура оставила эти вопросы без ответа.

Впоследствии в ГПУ прислали дополнение к ответу, в котором самоустранились от поставленных журналистами вопросов.

Отметим, что санкции против Портнова, введенные правительством Канады после Революции Достоинства, могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура не сообщит о наличии оснований для их продления.

Добавим, Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, его называли куратором судебной ветви власти.

Он покинул Украину сразу после бегства Виктора Януковича. В этом году он вернулся в Украину.

Напомним, Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму в июле 2019 года объявило о проведении расследования дела о госизмене, в рамках которой проверялась причастность Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.

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