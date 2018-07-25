ГПУ вызвала Фукса на допрос в качестве свидетеля

Новости Общество 25.07.2018 - 19:30
Фото: Павел Фукс (mcg.ru)
Фото: Павел Фукс (mcg.ru)

ГПУ хочет допросить российско-украинского бизнесмена Павла Фукса

Генеральная прокуратура намерена допросить российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Повестка обнародована на сайте ведомства.

"Гр-н Фукс Павел Яковлевич... Вам необходимо явиться 22 августа 2018 года в 15 часов 00 минут для участия в допросе в уголовном производстве № 42017000000001533 в качестве свидетеля", - говорится в повестке.

При этом правоохранители не уточняют, чего именно касается производство.

Согласно информации из реестра судебных решений, производство было открыто в мае 2017 года "по фактам содействие неустановленными лицами деятельности преступной организации".

Напомним, в январе вышло расследование Al Jazeera, которое утверждает, что олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко пытаются торговать частью активов экс-президента Украины Виктора Януковича. 

По информации расследования, Онищенко и Фукс выплатили 30 млн долларов, за активы, в которые вошли наличные средства в облигациях и частный самолет. Стоит отметить, что активы этой компании, в которые вошли облигации и наличные средства на сумму 160 млн долларов, были заморожены судом Украины. 

КДКП рассмотрела дисциплинарную жалобу Горбатюка на прокурора ГПУ Николаева Заседание дисциплинарных жалоб Горбатюка и Уварова КДКП проводит в закрытом режиме
Теги:  ГПУ,  Павел Фукс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС