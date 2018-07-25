ГПУ викликала Фукса на допит в якості свідка

ГПУ хоче допитати російсько-українського бізнесмена Павла Фукса

Генеральна прокуратура має намір допитати російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Повістка оприлюднена на сайті відомства.

"Гр-н Фукс Павло Якович... Вам необхідно з'явитися 22 серпня 2018 року о 15 годині 00 хвилин для участі в допиті у кримінальному провадженні № 42017000000001533 в якості свідка", - йдеться в порядку.

При цьому правоохоронці не уточнюють, чого саме стосується виробництво.

Згідно інформації з реєстру судових рішень, провадження було відкрито в травні 2017 року "за фактами сприяння невстановленими особами діяльності злочинної організації".

Нагадаємо, в січні вийшло розслідування Al Jazeera, яке стверджує, що олігархи Олександр Онищенко, Павло Фукс і Сергій Курченко намагаються торгувати частиною активів екс-президента України Віктора Януковича.

За інформацією розслідування, Онищенко і Фукс виплатили 30 млн доларів, за активи, в які увійшли готівкові кошти в облігаціях та приватний літак. Варто відзначити, що активи цієї компанії, в які увійшли облігації та готівкові кошти на суму 160 млн доларів, були заморожені судом України.