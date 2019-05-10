ГПУ возобновила дело о выводе 50 млн долларов из "Дельта Банка"

Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование против одного из бывших топ-менеджеров "Дельта Банка", который подозревается в выведении почти 50,6 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.

Сообщается, что в 2012 году один из руководителей банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия), по которому предоставил австрийскому банку в залог межбанковский депозит в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, австрийскому банку было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил "Дельта Банку" сообщения о списании средств с депозита за невыполнение Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю сумму в 50,63 млн долларов.

Упомянутому бывшему топ-менеджеру "Дельта Банка" сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах. В уголовном производстве допрошен ряд свидетелей, проведены пять экспертиз. Однако 13.12.2018 представитель ГПУ закрыл уголовное производство. В связи с этим Фонд гарантирования вкладов обратился с жалобами в ГПУ и Печерский райсуд Киева, при рассмотрении в суде прокурор сообщил о возобновлении следствия.

Напомним, в апреле Фонд гарантирования продлил ликвидацию "Дельта Банка".