ГПУ требует от Офиса президента разъяснить ситуацию с заявлениями Мендель

Генеральная прокуратура направила в среду, 3 июля, в Офис президента Украины запрос относительно заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что запрос был направлен в рамках уголовного производства от 29.09.2014. ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

"Сейчас уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались", - уточнили в ГПУ.

Речь идет о ситуации, когда 6 июня 2019 в прямом эфире телеканала "1+1" Юлия Мендель сообщила, что существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, осуществляют обстрелы гражданских объектов, в результате чего гибнут мирные жители.

"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских Интернет изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как считают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", - отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.

Также ГПУ добавляет, что слова Юлии Мендель, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушения законов и обычаев войны Вооруженными силами Украины.

ГПУ уточняет, что в настоящее время Следственный комитет Российской Федерации расследует свыше 230 уголовных дел в отношении лиц, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"В рамках досудебного следствия по этим делам незаконно заочно предъявлено обвинение около 70 украинским военнослужащим руководящего звена за якобы совершенные преступления, связанные с обстрелами объектов гражданской инфраструктуры", - поясняет ГПУ.

Генпрокуатура собрала и передала в Офис прокурора Международного уголовного суда данные о невиновности украинских военнослужащих. Вместе с тем, заявления пресс-секретаря президента могут стать основанием для обвинения ВСУ в обстрелах.

В связи с этой ситуацией Юлия Мендель была вызвана 1 июля 2019 в ГПУ для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения ее вышеуказанных публичных высказываний.

"Во время допроса она отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - пояснили в ГПУ.

Поскольку пресс-секретарь президента отказалась давать показания, то запрос относительно источника информации, которую озвучила Мендель, был направлен в Офис президента.

Напомним, 3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и "Интер". Писала для американских The New York Times, Politico и украинского Forbes.

Зеленский объявил конкурс на должность пресс-секретаря после победы на президентских выборах. Конкурс был объявлен 30 апреля. От кандидатов требовалось знание не менее трех языков, опыт работы в журналистике или публичной сфере.