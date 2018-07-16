У ГПУ повідомили три основні версії вибуху на Рівненському полігоні

Луценко закликав орієнтуватися на офіційні висновки уповноважених інституцій

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що наразі перевіряють три основні версії вибуху міномету "Молот" на Рівненському полігоні, внаслідок чого загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, розглядаються три основні версії вибуху: порушення правил поводження зі зброєю (подвійне заряджання); неякісні боєприпаси; незадовільний технічний стан виробу, у тому числі порушення під час проектування чи недотримання технологічних вимог при виробництві міномету.

Також Луценко закликав орієнтуватися на офіційні висновки уповноважених інституцій.

"Остаточне рішення у провадженні за фактом вибуху міномету "Молот" може бути прийняте лише слідчими військової прокуратури на підставі експертиз, призначених в установленому порядку", - зазначив він.

Як наголосив Генеральний прокурор, наразі замовлено комплексні експертизи, які буде проводити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Нагадаємо, що через вибух на Рівненському полігоні, де загинули троє українських військових, міністр оборони України Степан Полторак доручив провести додаткову експертизу металу міномету "Молот".