Суд арестовал главу предприятий, причастного к хищению в ГФС в Винницкой области

В результате нарушений налогового законодательства был причинен материальный ущерб стране в сумме более 305 млн гривен

Печерский суд Киева арестовал на два месяца главу предприятий, причастного к хищению в Государственной фискальной службе в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины, умышленного уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операциях, получения неправомерной выгоды.

Установлено, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности.

Сообщается, что участники преступной организации планировали и координировали свои действия, преследуя мотивы личного обогащения. В частности, за счет проведения подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности без отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций по закупке на территории Украины товаров и дальнейшего их экспорта по заниженной стоимости и невозврата валютной выручки.

В результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности причинен материальный ущерб (убытки) в сумме более 305 млн гривен в виде неуплаты налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, военного сбора, пени за нарушение сроков расчетов в иностранной валюте и штрафных санкций за нарушение кассовой дисциплины.

Также сообщается о подозрении основателю и руководителю ряда предприятий в умышленном уклонении от уплаты налогов и в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией, по ст. 212 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

Постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 августа 2018 года к основателю и руководителю ряда предприятий применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в качестве альтернативы в размере 50 млн гривен.

Напомним, 16 июля было объявлено о подозрении начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому.