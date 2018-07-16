Объявлено о подозрении начальнику ГФС в Винницкой области

Правоохранительные органы расследуют возможные правонарушения исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана

Объявлено о подозрении начальнику Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области Руслану Осмоловському. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам генпрокурора, в 2014 году в Виннице была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС.

"В 2015-2016 годах члены этой преступной организации обеспечили назначения на наиболее важные посты в органах ГФС Украины своих представителей - людей связанных с незаконной деятельностью на Винницкой таможне", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранительные органы расследуют возможные правонарушения исполняющего обязанностей главы ГФС Мирослава Продана.

"Имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть убежденным в наличии грубых правонарушений Продана на посту исполняющего обязанностей главы ГФС. Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который должен ее реализовывать. На данный момент продолжается следствие, я этого не скрываю", - сказал генпрокурор.

По мнению Юрия Луценко, на таможне существует систематическая проблема, связанная с персоналом Государственной таможенной службы ГФС.

"Начинать надо с новой Государственной таможенной службы как отдельного юридического лица с новым персоналом на всей территории Украины, который может выставить новые требования всем старым схемам", - заявил Луценко.

Напомним, что ранее СБУ задержала руководителя одного из подразделений ГФС в Винницкой области.