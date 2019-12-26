ГПУ не согласовала проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) не согласовала проект сообщения о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтерке Марусе Зверобой. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что, проект сообщения о подозрении не будет согласован, пока не будет принято решение относительно Федины.

"По поводу проекта сообщения о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения в отношении другого лица, которое является народным депутатом Украины", - говорит Иванова.

Также она добавила, что неизвестно как будет развиваться ситуация дальше, как будет развиваться следствие и сколько доказательств будет добыто, в частности и в отношении Федины, и в отношении волонтерки, есть вероятность, что будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован.

Отметим, в октябре Федина и Зверобой на видео, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, предположили, что во время одной из таких поездок он может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Напомним, в Генеральную прокуратуру Украины направили проект сообщения о подозрении Федине из-за угроз президенту Владимиру Зеленскому. Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского. Также подозрение готовятся объявить волонтеру Марусе Зверобой.

Кроме этого, в прокуратуру направили проект представления в Верховную раду Украины о согласии на привлечение Федины к уголовной ответственности.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ завела дело из-за высказываний нардепа Федины в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Также сообщалось, что лингвистическая экспертиза установит, были ли в ее высказываниях угрозы.