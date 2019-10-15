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ГПУ возбудила три уголовных дела о крупных хищениях в оборонной сфере

Новости » Общество    15.10.2019 - 19:01
ГПУ возбудила три уголовных дела о крупных хищениях в оборонной сфере
Фото: прокуратура (РБК-Украина)

Дела открыты по ч. 5 ст. 191 УК Украины

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала три уголовных производства о хищении большого объема бюджетных средств в оборонной отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что дела открыты по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах) в преступлениях в оборонной сфере.

В частности, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-миллиметровых боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Также, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении миномета "Верба" калибра 82-мм и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании Mista по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму свыше 58 млн гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что в Сумской области разоблачили чиновников в хищении бюджетных средств на поставках вооружений.

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