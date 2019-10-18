Генпрокуратура розслідує розтрату 17 млн гривень у ДПСУ

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Розпочато кримінальне провадження за ознаками зловживання службовим становищем

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом безпідставного витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн в Державній прикордонній службі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

Слідство встановило, що протягом 2017-2018 співробітниками ДПСУ при здійсненні закупівлі в рамках державного оборонного замовлення автомобільної техніки іноземного виробництва відбулося витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн.

"Відтак, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснено кримінально-правове реагування на порушення інтересів держави. За цим фактом 07.10.2019 розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральна прокуратура України почала три кримінальні провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів в оборонній галузі.

Ще раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі при закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень.