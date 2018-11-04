В ГПУ рассказали о расследовании дела Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Дело будет передано в суд

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган рассказала о ходе расследования дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сарган в Facebook.

По словам Сарган, в ходе следствия было допрошено 367 человек, назначено и проведено 21 экспертизу, проведено 9 обысков и 26 осмотров. Также она добавила, что дело будет передано в суд.

"По факту покушения на убийство ГУ Нацполиции в Херсонской области было открыто уголовное производство. Правоохранителями установлено 5 лиц, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления и всем судом были избраны меры пресечения", - сообщила пресс-секретарь.

Отмечается, что сейчас под стражей находятся двое подозреваемых - Торбин и Грабчук. Другим подозреваемым, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Центральным управления СБ Украины проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления. В связи с этим, 28 октября Торбина из Херсонсього СИЗО для проведения следственных действий, направили в центральное управления СБУ в г. Киев", - добавила Сарган.

Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, было переквалифицировано на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что херсонская активиста Екатерина Гандзюк умерла сегодня, 4 ноября, в больнице г. Киев.