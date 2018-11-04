У ГПУ розповіли про розслідування справи Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Справа буде передана до суду

Прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган розповіла про хід розслідування справи про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сарган у Facebook.

За словами Сарган, у ході слідства було допитано 367 осіб, призначено та проведено 21 експертизу, проведено 9 обшуків та 26 оглядів. Також вона додала, що справу буде передано до суду.

"За фактом замаху на вбивство ГУ Нацполіції в Херсонській області було відкрито кримінальне провадження. Правоохоронцями встановлено 5 осіб, які об’єктивно підозрюються в організації та здійсненні злочину та всім судом було обрано запобіжні заходи", - повідомила прес-секретар.

Зазначається, що наразі під вартою перебувають двоє підозрюваних - Торбін та Грабчук. Іншим підозрюваним, у зв'язку із співпрацею зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Центральним управління СБ України проводиться досудове розслідування за фактом визначення замовника вказаного злочину. У зв'язку з цим, 28 жовтня Торбіна із Херсонсього СІЗО, для проведення слідчих дій, направили до центрального управління СБУ в м. Київ", - додала Сарган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кримінальна справа, за якою розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, була перекваліфікована на статтю "Закінчене вбивство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що херсонська активіста Катерина Гандзюк померла сьогодні, 4 листопада, в лікарні м. Київ.